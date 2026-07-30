Громадський транспорт в Києві білоруського виробництва: де купують запчастини для ремонту

У Києві з 15 липня значно подорожчав проїзд у громадському комунальному транспорті. При цьому, як відповіли в КМДА, значних покращень умов перевезення пасажирів після подорожчання не передбачено. Портал “Коментарі” з'ясував, транспортні засоби яких виробників використовують в Києві та де беруть запчастини до білоруських автобусів.

Транспорт. Фото портал "Коментарі"

У КП “Київпастранс” на офіційний запит порталу повідомили, що на балансі знаходяться і задіяні у транспортній роботі:

594 автобуси,

298 тролейбусів,

276 трамваїв.

Повідомили, що автобусний парк підприємства представлений автобусами МАЗ (білоруський), ЛАЗ, Mercedes-Benz, MAN, Solaris та Isuzu. У КП зауважили, що переважна частина автобусів випущена у 2011-2021 роках, водночас у парку також експлуатуються окремі транспортні засоби 2000-2010 років випуску та нові автобуси 2025 року. Скільки на балансі найстаріших автобусів, у КП не повідомили.

Тролейбусний парк, за даними КП, складається переважно з тролейбусів “Богдан” різних модифікацій, а також ЛАЗ і PTS. Повідомили, що основна частина тролейбусів випущена у 2011-2020 роках, окремі машини у 2006-2012 роках.

“В цьому році підприємство випустило на лінію вісім тролейбусів виробництва 2026 року, ще вісім планується випустити найближчим часом”, — зазначили в КП.

Трамвайний парк представлений вагонами Tatra, Pesa, “Електрон”, КЗЕТ та “Татра-Юг”. Основу парку становлять трамваї Tatra 1975-1995 років випуску, які останніми роками проходять капітальний ремонт і модернізацію. Поряд із ними експлуатуються сучасні трамваї 2006-2025 років випуску, повідомили в КП.

При цьому зазначили, що наявний рухомий склад постійно оновлюється та модернізується. А старі трамвайні вагони проходять програми капітального ремонту.

Щодо закупівлі запчастин для ремонту, пояснили, що здійснюються за результатами конкурентних процедур через електронну систему закупівель Prozorro.

“Закупівля запасних частин і обладнання у виробників та постачальників з російської федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран не здійснюється, оскільки це заборонено чинним законодавством України. Заборона також поширюється на юридичних осіб, зареєстрованих у цих державах, а також на компанії, кінцевими бенефіціарними власниками або учасниками яких є зазначені держави, їхні громадяни чи юридичні особи (крім випадків, визначених законодавством)”, — йдеться в повідомленні.

При цьому уточнили, що учасники торгів мають підтвердити країну походження запропонованого товару.

“Для забезпечення належного технічного стану рухомого складу підприємство закуповує еквівалентні запасні частини, комплектуючі та обладнання, що відповідають технічним і експлуатаційним вимогам транспортних засобів”, — підсумували в КП.

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