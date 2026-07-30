Громадський транспорт в Києві білоруського виробництва: де купують запчастини для ремонту

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Кречмаровская Наталия
У Києві з 15 липня значно подорожчав проїзд у громадському комунальному транспорті. При цьому, як відповіли в КМДА, значних покращень умов перевезення пасажирів після подорожчання не передбачено. Портал “Коментарі” з'ясував, транспортні засоби яких виробників використовують в Києві та де беруть запчастини до білоруських автобусів.
Транспорт. Фото портал "Коментарі"
У КП “Київпастранс” на офіційний запит порталу повідомили, що на балансі знаходяться і задіяні у транспортній роботі:
594 автобуси,
298 тролейбусів,
276 трамваїв.
Повідомили, що автобусний парк підприємства представлений автобусами МАЗ (білоруський), ЛАЗ, Mercedes-Benz, MAN, Solaris та Isuzu. У КП зауважили, що переважна частина автобусів випущена у 2011-2021 роках, водночас у парку також експлуатуються окремі транспортні засоби 2000-2010 років випуску та нові автобуси 2025 року. Скільки на балансі найстаріших автобусів, у КП не повідомили.
Тролейбусний парк, за даними КП, складається переважно з тролейбусів “Богдан” різних модифікацій, а також ЛАЗ і PTS. Повідомили, що основна частина тролейбусів випущена у 2011-2020 роках, окремі машини у 2006-2012 роках.
Трамвайний парк представлений вагонами Tatra, Pesa, “Електрон”, КЗЕТ та “Татра-Юг”. Основу парку становлять трамваї Tatra 1975-1995 років випуску, які останніми роками проходять капітальний ремонт і модернізацію. Поряд із ними експлуатуються сучасні трамваї 2006-2025 років випуску, повідомили в КП.
При цьому зазначили, що наявний рухомий склад постійно оновлюється та модернізується. А старі трамвайні вагони проходять програми капітального ремонту.
Щодо закупівлі запчастин для ремонту, пояснили, що здійснюються за результатами конкурентних процедур через електронну систему закупівель Prozorro.
При цьому уточнили, що учасники торгів мають підтвердити країну походження запропонованого товару.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нове шокуюче рішення, яке Кличко готує киянам.