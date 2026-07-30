Общественный транспорт в Киеве белорусского производства: где покупают запчасти для ремонта

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Кречмаровская Наталия
В Киеве с 15 июля подорожал проезд в общественном коммунальном транспорте. При этом, как ответили в КГГА, значительные улучшения условий перевозки пассажиров после подорожания не предусмотрены. Портал "Комментарии" выяснил, транспортные средства которых производителей используют в Киеве и где берут запчасти к белорусским автобусам.
Транспорт. Фото портал "Комментарии"
В КП "Киевпасстранс" по официальному запросу портала сообщили, что на балансе находятся и задействованы в транспортной работе:
594 автобуса,
298 троллейбусов,
276 трамваев.
Сообщили, что автобусный парк предприятия представлен автобусами МАЗ (белорусский), ЛАЗ, Mercedes-Benz, MAN, Solaris и Isuzu. В КП отметили, что большая часть автобусов выпущена в 2011-2021 годах, в парке также эксплуатируются отдельные транспортные средства 2000-2010 годов выпуска и новые автобусы 2025 года. Сколько на балансе самых старых автобусов, КП не сообщили.
Троллейбусный парк, по данным КП, состоит преимущественно из троллейбусов "Богдан" разных модификаций, а также ЛАЗ и PTS. Сообщили, что основная часть троллейбусов выпущена в 2011-2020, отдельные машины в 2006-2012 годах.
Трамвайный парк представлен вагонами Tatra, Pesa, Электрон, КЗЭТ и Татра-Юг. Основу парка составляют трамваи Tatra 1975-1995 годов выпуска, которые в последние годы проходят капитальный ремонт и модернизацию. Наряду с ними эксплуатируются современные трамваи 2006-2025 годов выпуска, сообщили в КП.
При этом отметили, что имеющийся подвижной состав постоянно обновляется и модернизируется. Старые же трамвайные вагоны проходят программы капитального ремонта.
Относительно закупки запчастей для ремонта объяснили, что осуществляются по результатам конкурентных процедур через электронную систему закупок Prozorro.
При этом уточнили, что участники торгов должны подтвердить страну по происхождению предлагаемого товара.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новом шокирующем решении, которое Кличко готовит киевлянам.