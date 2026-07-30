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Общественный транспорт в Киеве белорусского производства: где покупают запчасти для ремонта

На улицах Киева до сих пор можно увидеть общественный транспорт, изготовленный в Беларуси: где закупают запчасти для его ремонта

30 июля 2026, 21:08
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Кречмаровская Наталия

В Киеве с 15 июля подорожал проезд в общественном коммунальном транспорте. При этом, как ответили в КГГА, значительные улучшения условий перевозки пассажиров после подорожания не предусмотрены. Портал "Комментарии" выяснил, транспортные средства которых производителей используют в Киеве и где берут запчасти к белорусским автобусам.

Общественный транспорт в Киеве белорусского производства: где покупают запчасти для ремонта

Транспорт. Фото портал "Комментарии"

В КП "Киевпасстранс" по официальному запросу портала сообщили, что на балансе находятся и задействованы в транспортной работе:

  • 594 автобуса,

  • 298 троллейбусов,

  • 276 трамваев.

Сообщили, что автобусный парк предприятия представлен автобусами МАЗ (белорусский), ЛАЗ, Mercedes-Benz, MAN, Solaris и Isuzu. В КП отметили, что большая часть автобусов выпущена в 2011-2021 годах, в парке также эксплуатируются отдельные транспортные средства 2000-2010 годов выпуска и новые автобусы 2025 года. Сколько на балансе самых старых автобусов, КП не сообщили.

Троллейбусный парк, по данным КП, состоит преимущественно из троллейбусов "Богдан" разных модификаций, а также ЛАЗ и PTS. Сообщили, что основная часть троллейбусов выпущена в 2011-2020, отдельные машины в 2006-2012 годах.

"В этом году предприятие выпустило на линию восемь троллейбусов производства 2026, еще восемь планируется выпустить в ближайшее время", — отметили в КП.

Трамвайный парк представлен вагонами Tatra, Pesa, Электрон, КЗЭТ и Татра-Юг. Основу парка составляют трамваи Tatra 1975-1995 годов выпуска, которые в последние годы проходят капитальный ремонт и модернизацию. Наряду с ними эксплуатируются современные трамваи 2006-2025 годов выпуска, сообщили в КП.

При этом отметили, что имеющийся подвижной состав постоянно обновляется и модернизируется. Старые же трамвайные вагоны проходят программы капитального ремонта.

Относительно закупки запчастей для ремонта объяснили, что осуществляются по результатам конкурентных процедур через электронную систему закупок Prozorro.

"Закупка запасных частей и оборудования у производителей и поставщиков из российской федерации, Республики Беларусь и Исламской Республики Иран не осуществляется, поскольку это запрещено действующим законодательством Украины. Запрет также распространяется на юридических лиц, зарегистрированных в этих государствах, а также на компании, конечными бенефициарными собственниками или юридическими лицами, законодательством)”, — говорится в сообщении.

При этом уточнили, что участники торгов должны подтвердить страну по происхождению предлагаемого товара.

"Для обеспечения надлежащего технического состояния подвижного состава предприятие закупает эквивалентные запасные части, комплектующие и оборудование, отвечающие техническим и эксплуатационным требованиям транспортных средств", — подытожили в КП.

Общественный транспорт в Киеве белорусского производства: где покупают запчасти для ремонта - фото 2
Общественный транспорт в Киеве белорусского производства: где покупают запчасти для ремонта - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом шокирующем решении, которое Кличко готовит киевлянам.



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