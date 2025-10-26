Горять будинки, а кількість жертв зросла: що відомо про атаку РФ на Київ (ОНОВЛЕНО)

У ніч на неділю, 26 жовтня, Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Внаслідок ворожих ударів постраждали щонайменше 32 людини, серед них шість дітей. Загинуло троє людей. У кількох районах столиці пошкоджено житлові будинки, дах багатоповерхівки та інфраструктуру.

Наслідки удару по Києву. Фото з відкритих джерел

За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), у Деснянському районі столиці внаслідок влучання виникла масштабна пожежа у багатоквартирному житловому будинку. Вогонь охопив кілька поверхів, за попередніми даними, на рівні 2–3 поверхів дев’ятиповерхівки. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Також в мережі поширилося відео, на яких помітно палаючий будинок після атаки РФ.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що на іншій локації в цьому ж районі уламки ракети пошкодили 16-поверховий будинок, вибуховою хвилею вибило вікна, частково зруйновані балкони.

У Оболонському районі уламки пошкодили дах багатоповерхівки. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

"Кількість поранених зросла до 26 осіб, серед них шестеро дітей. Медики надають допомогу на місці, частину постраждалих госпіталізовано", — повідомили в КМВА о 04:22.

Згодом повідомили, що внаслідок атаки постраждали 32 людини, з них 7 дітей. Крім того, Кличко додав, що загинуло троє людей.

