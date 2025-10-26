Горят дома, а количество жертв возросло: что известно об атаке РФ на Киев (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на воскресенье, 26 октября, Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. В результате вражеских ударов пострадали по меньшей мере 32 человека, среди них шесть детей. Погибли три человека. В нескольких районах столицы повреждены жилые дома, крыша многоэтажки и инфраструктура.

Последствия удара по Киеву. Фото из открытых источников

По данным Киевской городской военной администрации (КМВА), в Деснянском районе столицы в результате попадания возник масштабный пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил несколько этажей, по предварительным данным, на уровне 2-3 этажей девятиэтажки. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Также в сети распространилось видео, на которых заметно горящее здание после атаки РФ.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что на другой локации в этом же районе обломки ракеты повредили 16-этажное здание, взрывной волной выбило окна, частично разрушены балконы.

В Оболонском районе обломки повредили крышу многоэтажки. Информация о возможных пострадавших уточняется.

"Количество раненых возросло до 26 человек, среди них шестеро детей. Медики оказывают помощь на месте, часть пострадавших госпитализирована", — сообщили в КМВА в 04:22.

Впоследствии сообщили, что в результате атаки пострадали 32 человек, из них 7 детей. Кроме того, Кличко добавил, что погибли три человека.

