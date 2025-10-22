Сьогодні вночі на Київщині загинула майже ціла сім'я, яка виїхала зі столиці, бо думали, що в селі буде спокійніше. Про це повідомляють журналісти Радіо Свобода.

Фото родини, яка загинула сьогодні на Київщині: переїхали, бо буде спокійніше

Пряме влучання дрона було в кімнату в Погребах, де спали мама Антоніна 1987-го року народження, її донька Аделіна, якій було шість місяців, та 12-річна племінниця Анастасія. Всі вони загинули.

Будинок миттєво охопило полум’я.

Фото жінки і двох дітей, яких Росія вбила ударом по Київщині, опублікував міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країна-агресор уночі атакувала Київську область. Внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені, пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник.

Керівник Київщини зазначив, що внаслідок атаки сталося займання двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС. "Країна-терорист убила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", — повідомив голова Київської ОДА.