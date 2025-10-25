logo_ukra

Київ у диму та вогні: наслідки атаки Росії балістикою
НОВИНИ

Київ у диму та вогні: наслідки атаки Росії балістикою

Пожежі, пошкоджені будинки та авто - відомі перші наслідки балістичної атаки на Київ

25 жовтня 2025, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росіяни в ніч проти 25 жовтня вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкоджені будівлі.

Київ у диму та вогні: наслідки атаки Росії балістикою

Пожежа у Києві. Фото: із відкритих джерел

Наслідки ворожої атаки фіксуються як мінімум у двох районах – Дніпровському та Деснянському.

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження у житловій зоні.

"Фіксуємо інформацію про пошкодження у житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, в результаті атаки є вибиті вікна, понівечені машини, вирва у дворі житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Київська влада також повідомила, що зафіксовано пожежі у нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

"Внаслідок атаки постраждав дитячий садок у Дніпропетровському районі", — повідомив голова КМВА.

У Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва були виклики медиків.                                                  

Кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Трьох із них медики госпіталізували до медзакладів міста.

Варто зазначити, увечері 24 жовтня у Києві та кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про підготовку масованого удару по території країни.

Українців закликали уважно реагувати на сигнали тривоги та перебувати у укриттях до її відбою.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські війська вночі знову масово атакували Україну. Під ударами опинилися цивільні міста та об'єкти енергетики. Про це йдеться у заяві українського президента Володимира Зеленського.




