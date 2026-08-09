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Зруйновано поверхи з 7 по 10: РФ вранці вдарила по багатоповерхівках у Харкові, є загиблі (ОНОВЛЕНО)

Російські війська вранці вдарили по багатоповерхівках у Харкові. Відомо про двох загиблих, триває розбір завалів

9 серпня 2026, 08:00
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Slava Kot

Російські війська вранці 9 серпня завдали ударів по Харкову, де влучили у житлові будинки в Салтівському районі. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, одна з багатоповерхівок зазнала серйозних руйнувань. Під завалами могли залишатися люди, на місці працюють рятувальники.

Зруйновано поверхи з 7 по 10: РФ вранці вдарила по багатоповерхівках у Харкові, є загиблі (ОНОВЛЕНО)

Вибухи в Харкові. Фото ілюстративне

Про перший удар повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, російські війська влучили у багатоквартирний житловий будинок. Згодом стало відомо, що в будівлі зруйновані конструкції з сьомого по десятий поверх. На місці розпочалася рятувальна операція, оскільки під завалами могли перебувати люди.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спочатку повідомив про одного загиблого в Салтівському районі. Пізніше він уточнив, що кількість загиблих у Харкові зросла до двох.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула в Салтівському районі. Інформацію щодо постраждалих — зʼясовуємо. Бригади екстреної медичної допомоги працюють попри постійну загрозу обстрілів… Також надійшла інформація про другого загиблого в Салтівському районі внаслідок ворожого удару БпЛА", — повідомив Синєгубов.

Пізніше Терехов повідомив про ще один удар по сусідній багатоповерхівці. За його словами, російські війська вдарили у житловий будинок. Мер закликав мешканців Харкова не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити до укриттів. Крім двох загиблих також відомо про 21 постраждалого у Харкові.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи у Харкові. Під час атаки РФ 5 серпня постраждали Холодногірський та Новобаварський райони міста.

Також "Коментарі" писали про атаку Росії балістикою та дронами по Одесі.



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Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4452
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