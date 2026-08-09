Росія вдарила балістикою та дронами по Одесі: що відомо про наслідки атаки (ОНОВЛЕНО)

Російські війська вночі 9 серпня завдали комбінованого удару по Одесі та області, застосувавши ударні безпілотники та балістичне озброєння. Внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

Вибухи в Одесі. Фото ілюстративне

Про наслідки російської атаки повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, спочатку було відомо про пошкодження житлових будинків та інфраструктури, однак згодом стало відомо про шістьох постраждалих.

"Одеса під атакою ворога. Попередньо, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Деталі зʼясовуємо… Відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Їм надається вся необхідна допомога", — зазначив Лисак.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих під час атаки по Одесі зросла до восьми людей.

Що відомо про наслідки атаки на Одесу

За попередніми даними, у кількох районах міста зафіксовані руйнування житлових будинків. Також внаслідок удару РФ загорілися автомобілі. На місцях працюють оперативні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.

Про загрозу балістичного озброєння Повітряні сили ЗСУ попереджали вночі. Також військові повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку півдня України та швидкісні цілі в Одеській області.

За повідомленнями місцевих жителів, після атаки в окремих районах Одеси виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням. Також повідомлялося про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що внаслідок російської атаки 7 серпня пошкоджень зазнав футбольний стадіон "Чорноморець" у центрі Одеси.