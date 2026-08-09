Разрушены этажи с 7 по 10: РФ утром ударила по многоэтажкам в Харькове, есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска утром 9 августа нанесли удары по Харькову, где атаковали жилые дома в Салтовском районе. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, одна из многоэтажек получила серьезные разрушения. Под завалами могли оставаться люди, на месте работают спасатели.

Взрывы в Харькове. Фото иллюстративное

О первом ударе сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, российские войска попали в многоквартирный жилой дом. Впоследствии стало известно, что в здании разрушены конструкции с седьмого по десятый этаж. На месте началась спасательная операция, поскольку под завалами могли находиться люди.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сначала сообщил об одном погибшем в Салтовском районе. Позже он уточнил, что количество погибших в Харькове выросло до двух.

"По предварительной информации, один человек погиб в Салтовском районе. Информацию о пострадавших — выясняем. Бригады экстренной медицинской помощи работают, несмотря на постоянную угрозу обстрелов... Также поступила информация о втором погибшем в Салтовском районе в результате вражеского удара БпЛА", — сообщил Синегубов.

Позже Терехов сообщил о еще одном ударе по соседней многоэтажке. По его словам, российские войска ударили в жилой дом. Мэр призвал жителей Харькова не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить к укрытиям. Помимо двух погибших также известно о 21 пострадавшем в Харькове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Харькове. В ходе атаки РФ 5 августа пострадали Холодногорский и Новобаварский районы города.

Также "Комментарии" писали об атаке России баллистикой и дронами по Одессе.