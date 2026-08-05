Ранковий обстріл Харкова: під ударом два райони міста, є перші поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Зранку 5 серпня російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову, під прицілом опинилися два райони міста. Внаслідок атаки постраждали цивільні мешканці, а на місцях влучань уже розгорнули роботу екстрені служби.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перші вибухи пролунали у Новобаварському районі міста. Мер Харкова Ігор Терехов оперативно повідомив про "влучання "Бандеролі" в Новобаварському районі", додавши, що на той момент усі "наслідки уточнюються".

Майже одночасно атаку підтвердили і в обласній адміністрації. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що "є попередня інформація про ворожі удари у Новобаварському районі". Керівник області запевнив, що профільні служби оперативно "встановлюють обставини атаки".

Проте на цьому обстріл не припинився, і невдовзі під ударом опинився ще один цивільний сектор міста. За словами міського голови, "зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі", причому прильоти припали саме "в районі приватної житлової забудови".

На жаль, ранкова атака не минулася без постраждалих серед мирного населення, наразі медики виборюють життя поранених харів'ян. "Надійшла попередня інформація про двох поранених у Новобаварському районі", — поінформував Ігор Терехов.

Ці дані згодом деталізували в ОДА, закликавши мешканців довіряти лише перевіреним джерелам. "Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків", — підкреслив Олег Синєгубов, зазначивши, що "медики надають необхідну допомогу". Очільник адміністрації також підтвердив географію обстрілів та додав: "За уточненою інформацією, один удар рф зафіксували у Новобаварському районі, ще один — у Холодногірському. Екстрені служби працюють у посиленому режимі".

Ігор Терехов о 10:24: "У Холодногірському районі удар "бандеролі" прийшовся на територію приватного домоволодіння, пошкоджені навколишні будинки, кілька авто. Обстеження місця прильоту триває".

Ігор Терехов о 10:26: "На цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу міста".

Олег Синєгубов о 10:27: "Троє чоловіків постраждали внаслідок ворожого удару в Новобаварському районі. Наші бригади медиків надають усім необхідну допомогу.



Також окупанти влучили у приватний будинок у Холодногріському районі. Встановлюємо дані щодо постраждалих. Усі екстрені служби працюють на місцях атаки".

Ігор Терехов о 10:31: "У Новобаварському районі ворог поцілив по цивільному підприємству. Загалом постраждалих на цю хвилину — семеро осіб".





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