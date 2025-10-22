Сьогодні зранку окупанти вдарили по приватному дитячому садку в Харкові, тоді, коли там були діти. Голова української держави Володимир Зеленський показав жахливі фото евакуації малечі з палаючої та зруйнованої будівлі.

Жах у Харкові: президент показав наслідки ворожого удару по дітях (ФОТО)

"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним. Станом на зараз семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога. Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні.

Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", – написав президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прямо зараз у Харкові триває масована атака ворожими безпілотниками типу "Шахед" по районах міста. Лунають потужні вибухи. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що у небі над містом ще є бойові дрони ворога. За його словами, влучання сталося в Холодногірському районі, окупанти скинули "шахед" на приватний дитячий садочок. Там почалася пожежа. Вже пізніше стало відомо, що загинув 40-річний чоловік, а п’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дітей евакуйовано з приміщення, екстрені служби на місцях.

Також "Коментарі" писали, що росіяни вже поширюють нахабні фейки про обстріл дитячого садочка у Харкові. Ворожі ресурси заявили, що в Харкові нібито "ЗСУ збили БпЛА типу "Герань", який упав біля дитячого садка". Також ru-пропагандисти поширюють дезінформацію, що в результаті атаки діти не постраждали. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.