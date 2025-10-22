Сегодня утром оккупанты ударили по частному детскому саду в Харькове, когда там были дети. Глава украинского государства Владимир Зеленский показал ужасные фото эвакуации малышей из горящего и разрушенного здания.

Ужас в Харькове: президент показал последствия вражеского удара по детям (ФОТО)

"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове – после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на сегодняшний день семь человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.

Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении.

Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", – написал президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что прямо сейчас в Харькове продолжается массированная атака вражескими беспилотниками типа "Шахед" по районам города. Раздаются мощные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в небе над городом еще есть боевые дроны врага. По его словам, попадание произошло в Холодногорском районе, оккупанты сбросили "шахед" на частный детский сад. Там начался пожар. Уже позже стало известно, что погиб 40-летний мужчина, а пять человек получили ранения разной степени тяжести. Дети эвакуированы из помещения, экстренные службы на местах.

Также " Комментарии" писали , что россияне уже распространяют наглые фейки об обстреле детского сада в Харькове. Вражеские ресурсы заявили, что в Харькове якобы "ВСУ сбили БПЛА типа "Герань", который упал возле детского сада". Также ru-пропагандисты распространяют дезинформацию, что в результате атаки дети не пострадали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.