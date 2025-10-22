Вибухи в Харкові: окупанти влучили в дитячий садок з дітьми (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Прямо зараз у Харкові триває масована атака ворожими безпілотниками типу "Шахед" по районах міста. Лунають потужні вибухи.

Вибухи в Харкові: місто під масованою атакою (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що у небі над містом ще є бойові дрони ворога.

"Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Попередньо — "шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється.

Повторний удар по Холодногірському району.

Третій вибух!

Харків під масованою атакою ворожих безпілотників. Будьте обережні!" – пише мер.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА об 11:07: "За попередніми даними, внаслідок ворожого удару по Холодногірському району є постраждалі. Інформація уточнюється.

Екстрені служби виїхали на місця ударів".

Ігор Терехов об 11:09: "Інформація, яка потребує уточнення — у Холодногірському районі є постраждалі, серед яких можуть бути маленькі діти".

Ігор Терехов об 11:12: "Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа".

Ігор Терехов об 11:18: "Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває".

Олег Синєгубов об 11:19: "Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Щонайменше двоє з них — у важкому стані. Медики працюють на місці".

Олег Синєгубов об 11:23: "Внаслідок ворожої атаки горить дитсадок у Холодногірському районі. Проводиться евакуація дітей. На місці — всі екстрені служби. Ліквідація триває".

Олег Синєгубов об 11:39: "Внаслідок ворожої атаки Харкова загинув 40-річний чоловік. На цей час відомо загалом про 5 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу".

Інформація оновлюється.