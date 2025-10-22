Ворожі ресурси заявили, що в Харкові нібито "ЗСУ збили БпЛА типу "Герань", який упав біля дитячого садка". Також ru-пропагандисти поширюють дезінформацію, що в результаті атаки діти не постраждали. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

Росіяни вже поширюють нахабні фейки про обстріл дитячого садочка у Харкові

Насправді це спроба зняти відповідальність за черговий злочин з армії рф. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, БпЛА влучив у приватний дитячий садок у Холодногірському районі. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 5 людей отримали поранення.

" Перекладання відповідальності на Україну та роботу ППО — типовий прийом ru-пропагандистів, які систематично намагаються виправдати удари рф по цивільних об’єктах ", – наголошують в ЦПД.

За словами Ігоря Терехова в етері національного телемарафону, три "Шахеди" влучили у приватний дитсадок у Харкові, серед поранених — коммунальники.

Дітей евакуювали в укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього садочка. Зараз фахівці ДСНС працюють на другому поверсі, який "повністю склався". Крім садочка, також пошкоджене офісне приміщення, яке розташоване поряд, та чотири житлові будинки", – зазначив мер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прямо зараз у Харкові триває масована атака ворожими безпілотниками типу "Шахед" по районах міста. Лунають потужні вибухи. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що у небі над містом ще є бойові дрони ворога. За його словами, влучання сталося в Холодногірському районі, окупанти скинули "шахед" на приватний дитячий садочок. Там почалася пожежа. Вже пізніше стало відомо, що загинув 40-річний чоловік, а п’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дітей евакуйовано з приміщення, екстрені служби на місцях.