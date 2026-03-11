logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Російський дрон ударив по Харкову: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Російський дрон ударив по Харкову: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Російський дрон атакував цивільне підприємство у Харкові. Через удар загинули двоє людей.

11 березня 2026, 08:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська завдали удару безпілотником по Харкову, внаслідок чого загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомила місцева влада вранці 11 березня.

Російський дрон ударив по Харкову: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Російський дрон ударив по Харкову. Фото з відкритих джерел

За попередніми даними, удар стався у Шевченківському районі міста. Безпілотник атакував цивільне підприємство, після чого на місці виникла пожежа. До ліквідації наслідків одразу були направлені рятувальники та інші екстрені служби.

"Всі екстрені служби прямують на місце "прильоту". Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На місці удару дрона по Харкову працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що перші сигнали про атаку надійшли близько восьмої ранку. За його словами, російський дрон "Шахед" влучив у приватний сектор району. Спочатку повідомлялося про кількох поранених, однак згодом влада підтвердила загибель двох людей.

"На разі відомо про двох загиблих та пʼятьох постраждалих", — повідомив Терехов.

Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести людей.

Раніше, увечері 10 березня дрон-камікадзе атакував селище Золочів у Харківській області. За словами керівника місцевої військової адміністрації Віктора Коваленка, пряме влучання частково зруйнувало будівлю юнацько-спортивної школи. Також пошкоджень зазнали Будинок дитячої та юнацької творчості та щонайменше п’ять житлових будинків. Попри руйнування, за попередніми даними, у Золочеві обійшлося без постраждалих.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися нові наслідки пекельної атаки РФ на Харків

Також "Коментарі" писали, що названо стратегічну мету Росії на Харківщині.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини