Російський дрон ударив по Харкову: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Російські війська завдали удару безпілотником по Харкову, внаслідок чого загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомила місцева влада вранці 11 березня.

Російський дрон ударив по Харкову. Фото з відкритих джерел

За попередніми даними, удар стався у Шевченківському районі міста. Безпілотник атакував цивільне підприємство, після чого на місці виникла пожежа. До ліквідації наслідків одразу були направлені рятувальники та інші екстрені служби.

"Всі екстрені служби прямують на місце "прильоту". Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На місці удару дрона по Харкову працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що перші сигнали про атаку надійшли близько восьмої ранку. За його словами, російський дрон "Шахед" влучив у приватний сектор району. Спочатку повідомлялося про кількох поранених, однак згодом влада підтвердила загибель двох людей.

"На разі відомо про двох загиблих та пʼятьох постраждалих", — повідомив Терехов.

Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести людей.

Раніше, увечері 10 березня дрон-камікадзе атакував селище Золочів у Харківській області. За словами керівника місцевої військової адміністрації Віктора Коваленка, пряме влучання частково зруйнувало будівлю юнацько-спортивної школи. Також пошкоджень зазнали Будинок дитячої та юнацької творчості та щонайменше п’ять житлових будинків. Попри руйнування, за попередніми даними, у Золочеві обійшлося без постраждалих.

