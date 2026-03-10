Названо стратегічну мету Росії на Харківщині

Російські загарбники зосередили основні зусилля на захопленні Вовчанських хуторів, намагаючись реалізувати стратегічний план просування на Харківщині. Як повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Вечір.LIVE", противник діє комплексно: поєднує наземні штурми для захоплення стратегічних позицій із посиленням повітряних ударів.

Харківська область

За словами аналітика, контроль над місцевими висотами є критично важливим для ворога.

"Втрата контролю над панівними висотами дає можливість окупантам тримати під вогневим контролем практично всю телелогістику українських військ. Щобільше, це і найкоротший шлях на Харків", — підкреслив Снєгирьов.

Окрім наземних операцій, окупанти модернізують свій арсенал для масованого терору. Зокрема, російський оборонно-промисловий комплекс почав застосовувати нову розробку — боєприпас, відомий як "Изделие 30". Ця зброя є дешевшою у виробництві, що дозволяє ворогу використовувати її у великих кількостях.

"Судячи з заявлених тактико-технічних характеристик, дальність ураження цілі — до 1500 кілометрів", — зазначає експерт.

Головна небезпека цих оновлених керованих авіабомб (КАБів) полягає у суттєвому зростанні радіуса їхньої дії. Завдяки цьому російські літаки можуть здійснювати пуски, не наражаючись на небезпеку та залишаючись поза межами досяжності українських систем ППО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що увечері 9 березня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову, використавши бойовий безпілотник. Під ударом опинився житловий сектор в Індустріальному районі міста.

Першим про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, ворожий дрон вибухнув у безпосередній близькості до цивільної забудови: "Зафіксовано удар бойовим ворожим дроном в Індустріальному районі біля житлових багатоповерхівок. Деталі зʼясовуємо".