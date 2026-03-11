logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Российский дрон ударил по Харькову: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский дрон ударил по Харькову: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Российский дрон атаковал гражданское предприятие в Харькове. Из-за удара погибли два человека.

11 марта 2026, 08:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские войска нанесли удар беспилотником по Харькову, в результате чего погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщили местные власти утром 11 марта.

Российский дрон ударил по Харькову: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Российский дрон ударил по Харькову. Фото из открытых источников

По предварительным данным, удар произошел в Шевченковском районе города. Беспилотник атаковал гражданское предприятие, после чего на месте возник пожар. К ликвидации последствий были направлены спасатели и другие экстренные службы.

"Все экстренные службы направляются на место "прилета". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

На месте удара дрона по Харькову работают спасатели, медики и милиционеры.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что первые сигналы об атаке поступили около восьми утра. По его словам, российский дрон "Шахед" попал в частный сектор района. Сначала сообщалось о нескольких раненых, однако впоследствии власти подтвердили гибель двух человек.

"В настоящее время известно о двух погибших и пяти пострадавших", — сообщил Терехов.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до шести человек.

Ранее вечером 10 марта дрон-камикадзе атаковал поселок Золочев в Харьковской области. По словам руководителя местной военной администрации Виктора Коваленко, прямое попадание частично разрушило здание юношеско-спортивной школы. Также повреждения получили Дом детского и юношеского творчества и по меньшей мере пять жилых домов. Несмотря на разрушения, по предварительным данным, в Золочеве обошлось без пострадавших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые последствия адской атаки РФ на Харьков.

Также "Комментарии" писали, что названа стратегическая цель России на Харьковщине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости