Российский дрон ударил по Харькову: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска нанесли удар беспилотником по Харькову, в результате чего погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщили местные власти утром 11 марта.

Российский дрон ударил по Харькову. Фото из открытых источников

По предварительным данным, удар произошел в Шевченковском районе города. Беспилотник атаковал гражданское предприятие, после чего на месте возник пожар. К ликвидации последствий были направлены спасатели и другие экстренные службы.

"Все экстренные службы направляются на место "прилета". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

На месте удара дрона по Харькову работают спасатели, медики и милиционеры.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что первые сигналы об атаке поступили около восьми утра. По его словам, российский дрон "Шахед" попал в частный сектор района. Сначала сообщалось о нескольких раненых, однако впоследствии власти подтвердили гибель двух человек.

"В настоящее время известно о двух погибших и пяти пострадавших", — сообщил Терехов.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до шести человек.

Ранее вечером 10 марта дрон-камикадзе атаковал поселок Золочев в Харьковской области. По словам руководителя местной военной администрации Виктора Коваленко, прямое попадание частично разрушило здание юношеско-спортивной школы. Также повреждения получили Дом детского и юношеского творчества и по меньшей мере пять жилых домов. Несмотря на разрушения, по предварительным данным, в Золочеве обошлось без пострадавших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые последствия адской атаки РФ на Харьков.

Также "Комментарии" писали, что названа стратегическая цель России на Харьковщине.