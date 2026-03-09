З'явидися нові страшні наслідки пекельної атаки РФ на Харків: статистика шокує

У ніч проти 7 березня російські військові здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Харків. Одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку у Київському районі, де завершилися аварійно-рятувальні роботи.

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під уламками знайдено тіла та фрагменти тіл, що свідчить про 11 загиблих на цей момент. Остаточні дані будуть відомі після проведення експертиз.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що під завалами п’ятиповерхового будинку виявили десятьох загиблих, серед яких двоє дітей — 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.

"Знайдено також рештки тіл, тому остаточну кількість жертв можна буде підтвердити лише після експертиз", — додав він.

За даними ОВА, внаслідок нічного обстрілу постраждало близько 20 будинків, кілька автомобілів та заклад освіти.

Під час атаки, ймовірно, були використані сучасні російські ракети "Изделие-30" з бойовою частиною вагою 800 кг, що призвело до масштабних руйнувань у Київському районі. Влучання балістичної ракети зруйнувало під’їзд багатоповерхівки від першого до п’ятого поверху, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.

Серед загиблих — діти, вчителька та її маленький син, а також восьмикласниця і її мама. Рятувальні служби відразу після атаки шукали щонайменше 14 людей, які могли залишитися під завалами.

