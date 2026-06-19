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Росіяни масовано ударили по великому обласному центру: що відомо

Після атаки на Харків понад 40 приватних будинків пошкоджено, шестеро постраждалих

19 червня 2026, 06:54
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Кравцев Сергей

Російські терористичні війська в ніч на 19 червня завдали ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого пошкоджено понад 40 приватних будинків та складське приміщення, шестеро постраждали. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни масовано ударили по великому обласному центру: що відомо

Удар по Харкову. Фото: з відкритих джерел

"Внаслідок удару КАБами по Холодногірському району Харкова є постраждалі. Їх кількість та стан уточнюються", – написав мер.

Пізніше Терехов додав, що внаслідок російської атаки пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та складське приміщення.

Як уточнив Ігор Терехов, у Холодногірському районі шість постраждалих. Також понад сорок приватних будинків пошкоджено внаслідок ворожого удару.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 16 червня російські окупаційні війська вчинили черговий повітряний напад на Харків за допомогою ударних безпілотників. Під ударом опинилися одразу два великі райони міста, де екстрені служби з'ясовують масштаб руйнувань.

"Зафіксовано попадання ворожого дрона в Холодногірському районі", — оперативно поінформував мер Харкова Ігор Терехов, закликаючи мешканців залишатися пильними.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 15 червня російські війська завдали чергового удару по Харкову, внаслідок якого постраждав місцевий зоопарк. За попередніми даними, поранено тварин та значні пошкодження інфраструктури закладу.

Про інцидент повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що влучення зафіксовано у Шевченківському районі міста, проте остаточні деталі ще уточнюються. За його словами, підтверджено удар по території зоопарку, де пошкоджено вольєри та інші об'єкти. Також надходить інформація про постраждалих тварин, обстежених фахівцями.




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Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4160
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