Утренние удары по Харькову: что известно о прилетах

Сегодня утром, 16 июня, российские оккупационные войска совершили очередное воздушное нападение на Харьков с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались сразу два больших района города, где экстренные службы выясняют масштаб разрушений.

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"Зафиксировано попадание вражеского дрона в Холодногорском районе", — оперативно проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов, призывая жителей оставаться бдительными.

Факт этого обстрела подтвердил и руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, отметив, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Первоначально чиновники сообщали, что сведений о раненых гражданах не было, однако вскоре ситуация изменилась.

"Есть предварительная информация о пострадавших в Холодногорском районе", — уточнил мэр города Игорь Терехов, добавив, что точное количество травмированных людей и степень тяжести их ранений сейчас устанавливаются медиками и спасателями.

Почти одновременно с этим захватчики направили еще один боражирующий боеприпас на другую часть областного центра. Новый взрыв прогремел в пределах плотной городской застройки.

"Еще одно попадание "шахеда" в Киевском районе", — написал глава Харькова, подчеркнув, что профильные службы уже собирают данные о последствиях второго взрыва.

Со своей стороны глава ОВА уточнил специфику второго инцидента. По его словам, в этой зоне зафиксировано приземление вражеского средства поражения непосредственно в жилом секторе.

"Предварительно, БпЛА упал на территорию многоквартирного дома", — констатировал Олег Синегубов.

В настоящее время на местах обоих прилетов работают оперативные бригады коммунальщиков, правоохранители и спасатели ГСЧС. Руководство города и области выясняет все обстоятельства утреннего инцидента, информация о масштабах повреждений и состоянии пострадавших продолжает обновляться.

Олег Синегубов в 11:15 сообщил, что известно об одном пострадавшем в Харькове.

"В Холодногорском районе оккупанты ударили по гражданскому предприятию. Бригада "экстренки" госпитализирует 68-летнего мужчину. В Киевском районе падение вражеских дронов зафиксировали во дворе многоэтажки и территории церкви. Предварительно, здесь никто не пострадал", – написал глава ОВА.

Олег Синегубов в 11:21: "Количество пострадавших в Харькове возросло до трех человек. Медики оказывают помощь 45-летнему мужчине и 66-летней женщине. Идет ликвидация последствий атаки".

Информация обновляется.