Россияне массированно ударили по большому областному центру: что известно

Российские террористические войска в ночь на 19 июня нанесли удары КАБами по Холодногорскому району Харькова, в результате чего повреждены более 40 частных домов и складское помещение, шесть человек пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

"В результате удара КАБами по Холодногорскому району Харькова есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются", – написал мэр.

Позже Терехов добавил, что в результате российской атаки повреждены около 15 частных жилых домов и складское помещение.

Как уточнил Игорь Терехов, в Холодногорском районе шесть пострадавших. Также более сорока частных домов повреждены в результате вражеского удара.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 июня, российские оккупационные войска совершили очередное воздушное нападение на Харьков с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались сразу два больших района города, где экстренные службы выясняют масштаб разрушений.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона в Холодногорском районе", — оперативно проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов, призывая жителей оставаться бдительными.

Также издание "Комментарии" сообщало – 15 июня, российские войска нанесли очередной удар по Харькову, в результате которого пострадал местный зоопарк. По предварительным данным, ранены животные и значительные повреждения инфраструктуры заведения.

Об инциденте сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что попадание зафиксировано в Шевченковском районе города, однако окончательные детали еще уточняются. По его словам, подтвержден удар по территории зоопарка, где повреждены вольеры и другие объекты. Также поступает информация о пострадавших животных, обследованных специалистами.



