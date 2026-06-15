Ужасный удар по Харькову: власти поразили масштабами цинизма РФ

В понедельник, 15 июня, российские войска нанесли очередной удар по Харькову, в результате которого пострадал местный зоопарк. По предварительным данным, ранены животные и значительные повреждения инфраструктуры заведения.

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Об инциденте сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что попадание зафиксировано в Шевченковском районе города, однако окончательные детали еще уточняются. По его словам, подтвержден удар по территории зоопарка, где повреждены вольеры и другие объекты. Также поступает информация о пострадавших животных, обследованных специалистами.

В Харьковской областной военной администрации уточнили, что в результате атаки российские силы применили беспилотники, поразившие Шевченковский и Холодногорский районы города. Один из дронов непосредственно попал в территорию зоопарка, вызвав возгорание. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и оценивают масштабы разрушений.

Кроме того, сообщается о падении обломков на проезжую часть в одном из районов города. По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет, данные о возможных раненых уточняются.

Напомним, ранее в результате повторного удара российских войск по Харькову погибли пятеро работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Впоследствии информация была уточнена: погибли четверо спасателей и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций города Алексей Дорожкин. Среди погибших также спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время приезда в Россию спецпредставителей президента США Дональда Трампа стороны планируют обсудить так называемые договоренности, достигнутые ранее на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.