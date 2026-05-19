Росія накрила вогнем великий обласний центр: що відомо про наслідки

Вночі 19 травня російські терористичні війська атакували безпілотниками Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Спалахнули пожежі, пошкоджено понад 10 житлових будинків. Двох людей врятували, ще одна може перебувати під завалами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Удар по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Перші удари зафіксовано у Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському районі дрон потрапив до об'єкту цивільної інфраструктури — виникла пожежа. На місцях одразу розпочали роботу відповідні служби.

Близько п'ятої ранку окупанти повторно атакували Новобаварський район.

Пожежа охопила два приватні будинки, ще понад десять пошкоджено. З одного будинку врятовано двох людей – 47-річного чоловіка, який отримав поранення склом, та 50-річну жінку, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Рятувальники продовжують проводити рятувальну операцію, адже ще одна людина може перебувати під завалами, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

