Разрушены дома, много раненых: россияне нанесли страшный удар по крупному областному центру

Российские террористические войска в ночь с 17 на 18 мая нанесли удар по Днепру с помощью дронов и ракет. Попадание пришлось на жилой квартал, есть раненые.

Взрывы в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сначала враг запустил по Днепру беспилотники. из-за атаки произошел пожар на крыше 24-этажного дома. Также в Днепровском районе россияне попали по складу пиротехники, там вспыхнул пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.

Впоследствии, около 3 часов ночи Ганжа сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Днепру, попав в жилой квартал. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, в одном из домов заблокированы люди. Число раненых возросло до 9 человек, в частности, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику.

Руководитель Днепропетровской области сообщил, что ребенок и четверо взрослых находятся на амбулаторном лечении. Еще четверо человек госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести.

