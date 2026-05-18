Днепр
НОВОСТИ

Разрушены дома, много раненых: россияне нанесли страшный удар по крупному областному центру

Россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра: 9 раненых

18 мая 2026, 06:53
Кравцев Сергей

Российские террористические войска в ночь с 17 на 18 мая нанесли удар по Днепру с помощью дронов и ракет. Попадание пришлось на жилой квартал, есть раненые.

Взрывы в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сначала враг запустил по Днепру беспилотники. из-за атаки произошел пожар на крыше 24-этажного дома. Также в Днепровском районе россияне попали по складу пиротехники, там вспыхнул пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.

Впоследствии, около 3 часов ночи Ганжа сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Днепру, попав в жилой квартал. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, в одном из домов заблокированы люди. Число раненых возросло до 9 человек, в частности, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику.

Руководитель Днепропетровской области сообщил, что ребенок и четверо взрослых находятся на амбулаторном лечении. Еще четверо человек госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести.

Читайте также на портале "Комментарии" — Днепр стал целью массированной атаки российских оккупантов. По сообщениям, захватчики направили в город более 15 ударных беспилотников типа "шахед". Враг применил тактику накопления средств поражения вблизи города, после чего дроны совершили синхронный заход на цели.

Также издание "Комментарии" сообщало – генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил о поступлении группы пациентов с критическими травмами после баллистического обстрела Днепра 5 мая. По его словам, медицинское учреждение превратилось в место отчаянной борьбы за жизнь людей, пострадавших от враждебной агрессии.




Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29493
