Россия накрыла огнем большой областной центр: что известно о последствиях

Ночью 19 мая российские террористические войска атаковали беспилотниками Холодногорский и Новобаварский районы Харькова. Вспыхнули пожары, повреждены более 10 жилых домов. Двух человек спасли, еще один может находиться под завалами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Удар по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Первые удары зафиксированы в Холодногорском и Новобаварском районах. В Новобаварском районе дрон попал в объект гражданской инфраструктуры — возник пожар. На местах сразу начали работу соответствующие службы.

Около пяти утра оккупанты повторно атаковали Новобаварский район.

Пожар охватил два частных дома, еще более десяти повреждены. Из одного дома спасены два человека – 47-летний мужчина, который получил ранение стеклом, и 50-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс.

Спасатели продолжают проводить спасательную операцию, ведь еще один человек может находиться под завалами, продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

