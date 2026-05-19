Главная Новости Регионы Харьков
Россия накрыла огнем большой областной центр: что известно о последствиях

Россияне дважды за ночь ударили по Харькову, под завалами дома может быть человек

19 мая 2026, 06:53
Кравцев Сергей

Ночью 19 мая российские террористические войска атаковали беспилотниками Холодногорский и Новобаварский районы Харькова. Вспыхнули пожары, повреждены более 10 жилых домов. Двух человек спасли, еще один может находиться под завалами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Удар по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Первые удары зафиксированы в Холодногорском и Новобаварском районах. В Новобаварском районе дрон попал в объект гражданской инфраструктуры — возник пожар. На местах сразу начали работу соответствующие службы.

Около пяти утра оккупанты повторно атаковали Новобаварский район.

Пожар охватил два частных дома, еще более десяти повреждены. Из одного дома спасены два человека – 47-летний мужчина, который получил ранение стеклом, и 50-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс.

Спасатели продолжают проводить спасательную операцию, ведь еще один человек может находиться под завалами, продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска в ночь с 17 на 18 мая нанесли удар по Днепру с помощью дронов и ракет. Попадание пришлось на жилой квартал, есть раненые.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 18 мая российские войска совершили очередную атаку на Одессу с применением ударных беспилотников. В результате ночной вражеской атаки ранения получили двое жителей Одессы. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Об этом рассказал начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/synegubov/22083
