Россияне массированно накрыли Одессу огнем: что известно о новом коварном ударе РФ

В ночь на 18 мая российские войска совершили очередную атаку на Одессу с применением ударных беспилотников. В результате ночной вражеской атаки ранения получили двое жителей Одессы. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Об этом рассказал начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Удар по Одессе. Фото: Сергей Лысак в Телеграмм

Чиновник рассказал, что в Приморском и Киевском районах значительные повреждения получили несколько жилых домов: в трехэтажных зданиях разрушены крыши, в другом секторе разрушен одноэтажный дом.

Также из-за атаки повреждены здания городского лицея и детского сада.

По словам Сергея Лысака, под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

"На местах развернуты оперативные штабы. Специалисты фиксируют масштабы разрушений и принимают заявки от жителей на получение помощи. Коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий", – рассказал начальник Одесской ГВА.

Следует также напомнить, что российские террористические войска в ночь с 17 на 18 мая нанесли удар по Днепру с помощью дронов и ракет. Попадание пришлось на жилой квартал, есть раненые.

Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сначала враг запустил по Днепру беспилотники. из-за атаки произошел пожар на крыше 24-этажного дома. Также в Днепровском районе россияне попали по составу пиротехники, там разгорелся пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.

