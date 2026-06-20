Окупанти КАБами накрили Харків: що відомо про наслідки

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Кравцев Сергей
Російські терористичні війська в ніч проти 20 червня завдали ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, багато постраждалих, серед них – 6-річна дитина, з-під завалів витягли тіло людини.
Удар по Харкову. Фото: ДСНС
Мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах повідомив, що удар припав по двоповерховому багатоквартирному будинку.
Як пізніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, внаслідок удару в Холодногірському районі постраждали 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки, а також 6-річна дитина.
Крім того, за його словами, допомога була потрібна ще одному чоловікові.
Також, за його словами, "нині медики надають допомогу ще двом постраждалим у Холодногірському районі".
Синегубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару у Холодногірському районі зросла до 9.
Читайте також на порталі "Коментарі" — 16 червня російські окупаційні війська вчинили черговий повітряний напад на Харків за допомогою ударних безпілотників. Під ударом опинилися одразу два великі райони міста, де екстрені служби з'ясовують масштаб руйнувань.
Також видання "Коментарі" повідомляло – 15 червня російські війська завдали чергового удару по Харкову, внаслідок якого постраждав місцевий зоопарк. За попередніми даними, поранено тварин та значні пошкодження інфраструктури закладу.