Оккупанты КАБами накрыли Харьков: что известно о последствиях

Российские террористические войска в ночь на 20 июня нанесли удары КАБами по Холодногорскому району Харькова, много пострадавших, среди них – 6-летний ребенок, из-под завалов извлекли тело человека.

Удар по Харькову. Фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях сообщил, что удар пришелся по двухэтажному многоквартирному дому.

Как позже сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара в Холодногорском районе пострадали 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины, а также 6-летний ребенок.

Кроме того, по его словам, помощь потребовалась ещё одному мужчине.

"Ещё одному 66-летнему мужчине потребовалась помощь врачей. У него развилась острая стрессовая реакция", — добавил Синегубов.

Также, по его словам, "в настоящее время медики оказывают помощь ещё двум пострадавшим в Холодногорском районе".

Синегубов сообщил, что число пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до 9.

"Пятеро человек госпитализированы, ещё четверо – получили помощь врачей на месте", — добавил глава Харьковской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 июня, российские оккупационные войска совершили очередное воздушное нападение на Харьков с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались сразу два больших района города, где экстренные службы выясняют масштаб разрушений.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона в Холодногорском районе", — оперативно проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов, призывая жителей оставаться бдительными.

Также издание "Комментарии" сообщало – 15 июня, российские войска нанесли очередной удар по Харькову, в результате которого пострадал местный зоопарк. По предварительным данным, ранены животные и значительные повреждения инфраструктуры заведения.