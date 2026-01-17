Харків під масованою атакою РФ: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Харкові пролунали сильні вибухи. Російські окупаційні війська вдарили по одному з районів міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові. Фото: з відкритих джерел
У Харкові від 13:22 оголошено повітряну тривогу. Після 14:00 моніторингові канали повідомили про перші вибухи. Їх також підтвердив очільник обласної військової адміністрації.
Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБа на Харківщину, а потім — про швидкісну ціль на Харків.
Пізніше Терехов додав, що надійшла інформація про поранених.
В ОВА підтвердили інформацію про вибухи та додали, що загроза триває.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 17 січня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок "вибуху невідомого походження" у місті є загиблі та постраждалі.
Також видання "Коментарі" повідомляло – начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергової атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру регіону та розповів, як область долатиме кризову ситуацію.
Наразі ситуація зі світлом залишається складною. ОВА постійно координує дії з "Укренерго" та міністерствами для збереження стабільності. В області діють графіки аварійних відключень.