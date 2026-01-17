logo_ukra

Харків під масованою атакою РФ: деталі
НОВИНИ

Харків під масованою атакою РФ: деталі

Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста

17 січня 2026, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Харкові пролунали сильні вибухи. Російські окупаційні війська вдарили по одному з районів міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Харків під масованою атакою РФ: деталі

Вибухи у Харкові. Фото: з відкритих джерел

“Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо”, — зауважив міський голова.

У Харкові від 13:22 оголошено повітряну тривогу. Після 14:00 моніторингові канали повідомили про перші вибухи. Їх також підтвердив очільник обласної військової адміністрації.

Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБа на Харківщину, а потім — про швидкісну ціль на Харків.

Пізніше Терехов додав, що надійшла інформація про поранених.

В ОВА підтвердили інформацію про вибухи та додали, що загроза триває.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 17 січня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок "вибуху невідомого походження" у місті є загиблі та постраждалі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергової атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру регіону та розповів, як область долатиме кризову ситуацію.

"Учора ворог цинічно атакував один з енергетичних об’єктів Харківщини. Обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Усі служби працюють безперервно, щоб ліквідувати наслідки та втримати теплопостачання для жителів Харкова", — заявив очільник області.

Наразі ситуація зі світлом залишається складною. ОВА постійно координує дії з "Укренерго" та міністерствами для збереження стабільності. В області діють графіки аварійних відключень. 

"Наразі прогнозуємо відключення до 6–8 годин – намагатимемося проводити їх у денний час, щоб люди мали світло ввечері після роботи", — пояснив Синєгубов.




