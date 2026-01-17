Харьков под массированной атакой РФ: детали

Рубрики
В Харькове раздались сильные взрывы. Российские оккупационные войска ударили по одному из районов города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Харькове от 13:22 объявлена воздушная тревога. После 14:00 мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах. Их также подтвердил глава областной военной администрации.
Заметим, Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБа в Харьковскую область, а затем — о скоростной цели в Харьков.
Позже Терехов добавил, что поступила информация о раненых.
В ОВА подтвердили информацию о взрывах и добавили, что угроза продолжается.
Пока ситуация со светом остается сложной. ОВА постоянно координирует действия с Укрэнерго и министерствами для сохранения стабильности. В области действуют графики аварийных отключений.