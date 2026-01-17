Харьков под массированной атакой РФ: детали

В Харькове раздались сильные взрывы. Российские оккупационные войска ударили по одному из районов города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем", — заметил городской голова.

В Харькове от 13:22 объявлена воздушная тревога. После 14:00 мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах. Их также подтвердил глава областной военной администрации.

Заметим, Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБа в Харьковскую область, а затем — о скоростной цели в Харьков.

Позже Терехов добавил, что поступила информация о раненых.

В ОВА подтвердили информацию о взрывах и добавили, что угроза продолжается.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 17 января городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате "взрыва неизвестного происхождения" в городе есть погибшие и пострадавшие.

Также издание "Комментарии" сообщало – начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередной атаки российских кафиров на энергетическую инфраструктуру региона и рассказал, как область будет преодолевать кризисную ситуацию.

"Вчера враг цинично атаковал один из энергетических объектов Харьковщины. Оборудование получило серьезные повреждения. Все службы работают непрерывно, чтобы ликвидировать последствия и удержать теплоснабжение для жителей Харькова", — заявил глава области.

Пока ситуация со светом остается сложной. ОВА постоянно координирует действия с Укрэнерго и министерствами для сохранения стабильности. В области действуют графики аварийных отключений.

"Пока прогнозируем отключение до 6-8 часов — будем пытаться проводить их в дневное время, чтобы люди имели свет вечером после работы", — пояснил Синегубов.



