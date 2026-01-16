Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергової атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру регіону та розповів, як область долатиме кризову ситуацію.

Удари по енергооб’єктах Харківщини: Олег Синєгубов про можливу зміну комендантської години та графіки відключень

"Учора ворог цинічно атакував один з енергетичних об’єктів Харківщини. Обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Усі служби працюють безперервно, щоб ліквідувати наслідки та втримати теплопостачання для жителів Харкова", — заявив очільник області.

Електропостачання та графіки

Наразі ситуація зі світлом залишається складною. ОВА постійно координує дії з "Укренерго" та міністерствами для збереження стабільності. В області діють графіки аварійних відключень. "Наразі прогнозуємо відключення до 6–8 годин – намагатимемося проводити їх у денний час, щоб люди мали світло ввечері після роботи", — пояснив Синєгубов.

Комендантська година та Пункти Незламності

Хоча наразі комендантська година в області залишається без змін, влада готує план дій на випадок критичних перебоїв із опаленням. Синєгубов зазначив: "У разі ускладнення ситуації з теплопостачанням може бути запроваджено надзвичайний стан в енергосистемі області та скориговано комендантську годину — щоб люди могли дістатися Пунктів Незламності й пунктів обігріву".

Освіта та критична інфраструктура

Влада окремо аналізує енергоспоживання навчальними закладами. "За потреби ухвалимо всі необхідні рішення щодо дистанційного навчання або канікул", — зауважив голова ОВА.

Водночас уся критична інфраструктура — лікарні, школи з Пунктами Незламності та обігріву — від електропостачання не відключається. Ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора вдень у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали ударів по передмістю Харкова щонайменше п’ятьма балістичними ракетами. За даними моніторингових каналів, ракети летіли у бік Пісочина під Харковом.

Пізніше харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Якщо врахувати траєкторію польоту балістики, то мова може йти про багатостраждальну ТЕЦ-5 під Харковом.



