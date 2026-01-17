У Харкові після вибуху є загиблі та постраждалі: деталі

У ніч на 17 січня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок "вибуху невідомого походження" у місті є загиблі та постраждалі.

Пожежа у Харкові. Фото: з відкритих джерел

"Внаслідок вибуху невідомого походження є загиблі та постраждалі в багатоповерхівці Салтівського району. Деталі з'ясовуємо", — написав мер Харкова.

Через невеликий проміжок часу Терехов повідомив двох загиблих.

Загиблі під час вибуху невідомого походження у Харкові – чоловік та жінка, їхні тіла деблокують з-під завалів, розповів представник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

За його словами, вибух пролунав у квартирі на п'ятому поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Валентинівській о пів на другу ночі.

Внаслідок вибуху було пошкоджено перекриття між трьома поверхами. Причини вибуху встановлюються, сказав Євген Василенко.

Вибух у багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова, за попередніми даними, стався всередині квартири на п'ятому поверсі, розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

За його даними, загиблі чоловік із жінкою перебували саме у цій квартирі, їхні особи зараз встановлюються. Гладких каже, що поранення отримав мешканець квартири знизу, ще один мешканець цього будинку звернувся до лікарів із гострою реакцією на стрес.

