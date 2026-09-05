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Ворог ударив Дніпропетровщиною: кількість жертв зросла

Ворог ударив по промисловому підприємству на Дніпропетровщині: 4 загиблих

5 вересня 2026, 07:51
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Кравцев Сергей

Число жертв атаки на Кам'янське зросло до чотирьох загиблих, ще п'ятеро отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі.

Ворог ударив Дніпропетровщиною: кількість жертв зросла

Удар по Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Глава області зазначив, що троє постраждалих перебувають у лікарні, зокрема 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Перед самим ударом Повітряні сили попереджали про рух швидкісної мети у напрямку Дніпра, а незабаром уточнили – цілей одразу кілька, і частина з них йде саме на Кам'янське. Саме ці цілі вразили промислове підприємство міста.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 3 вересня 2026 року російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення, атакувавши Дніпро. Про перші наслідки ворожого нальоту оперативно поінформував представник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, зазначивши, що удар спровокував серйозне загоряння за межами житлових кварталів.                                                              

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська вчинили повітряний напад на Дніпро, внаслідок чого у місті спалахнула пожежа. Про це офіційно заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Місцеві жителі почули серію потужних вибухів, після яких над одним із районів міста злетів густий дим. За наявною інформацією, для удару по обласному центру ворог застосував два новітні дрони-ракети під назвою "Бандероль".




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