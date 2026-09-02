Вражеский удар по Днепру: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские оккупационные войска совершили воздушное нападение на Днепр, в результате чего в городе вспыхнул пожар. Об этом официально заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Местные жители услышали серию мощных взрывов, после которых над одним из районов города взвился густой дым. По имеющейся информации, для удара по областному центру враг применил два новейших дрона-ракеты под названием "Бандероль".

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Российская армия снова подвергла террору гражданскую инфраструктуру Днепра. Воздушная тревога в регионе сопровождалась реальными угрозами с неба, оперативно зафиксированными военными и руководством области.

"Враг атаковал Днепр", — коротко подтвердил факт обстрела глава ОВА Александр Ганжа на своих официальных ресурсах сразу после того, как горожане услышали первые громкие звуки.

Вскоре стали известны и первые разрушительные последствия вражеского прилета.

"В результате удара загорелся пожар", — отметил руководитель ДнепрОВА, описывая текущую ситуацию на месте попадания.

Очевидцы сообщают, что атака была целенаправленной, а взрывы сопровождались появлением плотной дымовой завесы. Как выяснилось позже, на город были направлены два дрона-ракета типа "Бандероль". В настоящее время экстренные службы уже работают над ликвидацией возгорания.

"Информация о пострадавших уточняется", — заметил Александр Ганжа, призывая людей ориентироваться исключительно на проверенные сообщения.

Поскольку опасность повторных запусков со стороны оккупантов остается высокой, чиновник отметил важность соблюдения правил безопасности.

"Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — подытожил начальник ОВА.

Позже Александр Ганжа сообщил, что по меньшей мере 6 человек получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. Повреждены продуктовые склады торговой сети.

Обновлено: Александр Ганжа в 13:37: "Один человек погиб из-за атаки россиян на Днепр. Спасатели деблокируют тело погибшего мужчины из-под завалов".

Александр Ганжа в 13:54: "К сожалению, уже двое погибших в результате вражеской атаки на Днепр. Только что умерла женщина, которая получила тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибших".

Днепропетровская областная прокуратура в 14:15: "Двое погибших и пятеро раненых в результате вражеского ракетного удара по Днепру — прокуроры фиксируют последствия. 2 сентября 2026 года военные России нанесли ракетный удар, предварительно с применением "Бандероль", по городу Днепру. В результате обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Повреждены складские помещения, автомобили и помещения учебного заведения.

Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления России.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по факту совершения военного преступления, предусмотренного ст. 438 УК Украины".

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