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Враг ударил по Днепропетровщине: число жертв возросло

Враг ударил по промышленному предприятию в Днепропетровской области: 4 погибших

5 сентября 2026, 07:51
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Кравцев Сергей

Число жертв атаки на Каменское возросло до четырех погибших, еще пятеро получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи.

Враг ударил по Днепропетровщине: число жертв возросло

Удар по Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Глава области отметил, трое пострадавших находятся в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.    

Перед самым ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Днепра, а вскоре уточнили – целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское. Именно эти цели поразили промышленное предприятие города.

Читайте также на портале "Комментарии" — 3 сентября 2026 года, российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения, атаковав Днепр. О первых последствиях вражеского налета оперативно проинформировал представитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, отметив, что удар спровоцировал серьезное возгорание за пределами жилых кварталов.                 

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска совершили воздушное нападение на Днепр, в результате чего в городе вспыхнул пожар. Об этом официально заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Местные жители услышали серию мощных взрывов, после которых над одним из районов города взвился густой дым. По имеющейся информации, для удара по областному центру враг применил два новейших дрона-ракеты под названием "Бандероль".




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