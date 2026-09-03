Оккупанты атаковали Днепр: есть погибшие и раненые

Сегодня утром, 3 сентября 2026 года, российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения, атаковав Днепр. О первых последствиях вражеского налета оперативно проинформировал представитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, отметив, что удар спровоцировал серьезное возгорание за пределами жилых кварталов.

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

"Враг атаковал Днепр, — сначала сообщил чиновник в своем официальном канале. — Занялся пожар в пригороде".

Вскоре после первых сообщений ситуация в городе прояснилась, а масштаб разрушений оказался более значительным. Как стало известно впоследствии, под прицелом агрессора оказался гражданский объект, что привело к травмированию людей.

"По меньшей мере четыре человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепр, — обновил данные представитель ОВА. — В результате вражеского удара загорелись склады логистической компании".

По предварительной информации военной администрации, во время этой атаки оккупационные войска применили специфическое вооружение, которое повлекло за собой значительный грохот и разрушение в областном центре.

По данным мониторинговых каналов, удар произошел ракетой-дроном "Бандероль".

На месте попадания работают экстренные службы и медики, которые ликвидируют последствия возгорания складских помещений и оказывают помощь пострадавшим.

Уже впоследствии глава ОВА отметил, что количество пострадавших растет, а также стало известно о погибшем человеке.

"Один человек погиб, пятеро ранены – увеличивается количество пострадавших из-за атаки россиян на Днепр. 20-летний парень госпитализирован в тяжелом состоянии. Других раненых сейчас обследуют врачи", – подчеркнул чиновник.

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