Ворог накрив вогнем Дніпро: що відомо про загиблих

Російські терористичні війська в ніч проти 23 квітня масовано атакували Дніпро дронами. Станом на ранок кількість постраждалих вкотре зросла, також є жертви. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Дніпропетровської ОВ Олександра Ганжі.

Удар по Дніпропетровській області. Фото: Телеграм Олександр Ганжа

"Двоє людей загинули, вісім отримали поранення. Збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро", — йдеться у повідомленні.

Олександр Ганжа додав, що одна людина досі не виходить на зв'язок.

Як повідомляють профільні моніторингові канали, цього разу окупанти застосували керовані дрони з реактивними двигунами. Безпілотники заходили на територію обласного центру хвилями з різних боків, постійно змінюючи траєкторію польоту у спробах перехитрити та обійти українську систему протиповітряної оборони. Враховуючи, що останнім часом агресор не вибирає конкретних військових цілей, а завдає цілеспрямованих ударів прямо по житлових масивах та об'єктах цивільної інфраструктури, за ворожими "шахедами" почалося справжнє полювання в місті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко повідомив про критичну ситуацію з постраждалими внаслідок денного балістичного удару по Дніпру 14 квітня. За його словами, перша хвиля госпіталізації становила 16 осіб, серед яких виключно мирні жителі віком від 21 до 67 років.

Лікар описав страшну картину поранень: металеві уламки проходили через людей, що перебували в автомобілях, а медики одночасно приймали пацієнтів із розірваними животами та складними травмами голови. На жаль, одного з постраждалих врятувати не вдалося – "сорокарічний чоловік помирає на руках анестезіолога в реанімаційній залі".



