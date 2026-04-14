«Осколки прошивали тела навылет»: ужасные последствия баллистического обстрела Днепра 14 апреля
«Осколки прошивали тела навылет»: ужасные последствия баллистического обстрела Днепра 14 апреля

Трагедия в Днепре: Сергей Рыженко рассказал о состоянии тяжелораненых после ракетного удара

14 апреля 2026, 18:42
Генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил о критической ситуации с пострадавшими в результате дневного баллистического удара по Днепру 14 апреля. По его словам, первая волна госпитализации составила 16 человек, среди которых исключительно мирные жители от 21 до 67 лет.

Последствия обстрела Днепра. Фото: НПУ

Врач описал страшную картину ранений: металлические обломки проходили через людей, находившихся в автомобилях, а медики одновременно принимали пациентов с разорванными животами и сложными травмами головы. К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось — "сорокалетний мужчина умирает на руках анестезиолога в реанимационном зале".

В настоящее время медицинский персонал работает на грани возможностей. Рыженко отметил, что "тринадцать человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", а над спасением других непрерывно работают многочисленные группы специалистов. Лишь троим лицам с легкими травмами оказали помощь и отпустили домой.

Свидетели трагедии находятся в глубоком психологическом стрессе: "в глазах раненых — шок, дрожь и страх". Команда больницы продолжает бороться за каждого пациента, сопровождая свою работу надеждой на их выздоровление.

Отметим, что мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что завтра, 15 апреля, в Днепре объявлен День траура по погибшим.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня днем оккупанты атаковали Днепр баллистикой, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура, пять человек погибли, а еще 27 – получили ранения разной степени тяжести. Пострадали обычные гражданские люди, просто проезжавшие мимо места удара на своих автомобилях.



