Враг накрыл огнем Днепр: что известно о погибших

Российские террористические войска в ночь на 23 апреля массированно атаковали Днепр дронами. По состоянию на утро количество пострадавших в очередной раз возросло, также есть жертвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа

"Два человека погибли, восемь получили ранения. Увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки россиян на Днепр", — говорится в сообщении.

Александр Ганжа добавил, что один человек до сих пор не выходит на связь.

Как сообщают профильные мониторинговые каналы, на этот раз оккупанты применили управляемые дроны с реактивными двигателями. Беспилотники заходили на территорию областного центра волнами с разных сторон, постоянно меняя траекторию полета в попытках перехитрить и обойти украинскую систему противовоздушной обороны. Учитывая, что в последнее время агрессор не выбирает конкретных военных целей, а наносит целенаправленные удары прямо по жилым массивам и объектам гражданской инфраструктуры, за вражескими "шахедами" началась настоящая охота в городе.

Также издание "Комментарии" сообщало – генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил о критической ситуации с пострадавшими в результате дневного баллистического удара по Днепру 14 апреля. По его словам, первая волна госпитализации составила 16 человек, среди которых исключительно мирные жители от 21 до 67 лет.

Врач описал страшную картину ранений: металлические обломки проходили через людей, находившихся в автомобилях, а медики одновременно принимали пациентов с разорванными животами и сложными травмами головы. К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось — "сорокалетний мужчина умирает на руках анестезиолога в реанимационном зале".



