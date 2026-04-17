Атака на Днепр: в центре города сбили реактивный беспилотник, пикировавший в сторону детской больницы

С самого утра Днепр оказался под массированным ударом вражеских беспилотных летательных аппаратов. В городе прогремели мощные взрывы.

Как сообщают профильные мониторинговые каналы, на этот раз оккупанты применили управляемые дроны с реактивными двигателями. Беспилотники заходили на территорию областного центра волнами с разных сторон, постоянно меняя траекторию полета в попытках перехитрить и обойти украинскую систему противовоздушной обороны. Учитывая, что в последнее время агрессор не выбирает конкретных военных целей, а наносит целенаправленные удары прямо по жилым массивам и объектам гражданской инфраструктуры, за вражескими "шахедами" началась настоящая охота в городе.

Один из таких беспилотников удалось ликвидировать непосредственно в центральной части Днепра в момент, когда аппарат уже перешел в пикирование. Видеозапись уничтожения смертоносной техники над территорией центрального парка и расположенной вблизи детской больницы, куда, вероятно, и целился управляемый ударный дрон, разлетелись по сети.

Впоследствии в интернете появился еще один видеоматериал. На нем отчетливо видны последствия боевой работы: сбитый шахед упал в центральном парке, прямо у входа, где через дорогу расположен стационар детской больницы. Предварительно известно о пострадавших в результате атаки.

Информация обновляется.