Сьогодні зранку у Дніпрі майже з усіх куточків міста видно сильну пожежу в районі коксохімічного заводу. Над заводом здіймається чорний стовп диму, мешканці занепокоєні, що це міг бути знову удар по місту, як минулої ночі. Тим більше, що у районі оголошено повітряну тривогу.

У Дніпрі палає завод: що відомо

Міський голова Борис Філатов прокоментував загоряння у місті та наголосив, що цього разу пожежа сталася не через обстріли.

"Пожежа в районі коксохіму, яку спостерігає місто, не ( ! ) є наслідком ворожих атак. На ділянці палають залишки коксохімічного виробництва. Найближчим часом усе загасять", – повідомив мер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що увечері 6 січня Дніпро зазнав чергової шахедної атаки окупантів. Унаслідок удару пошкоджені 15 багатоповерхівок, вибиті сотні вікон та вщент згоріли близько 10 автівок. За завданням мера Бориса Філатова у місті оперативно ліквідовують наслідки ворожої атаки, наголошують у Дніпровській міській раді.

"Дніпро вкотре зазнав масованої атаки. Зараз маємо 4 основні постраждалі локації. Усі вони у Шевченківському районі. Через ворожу атаку постраждало 7 людей. Серед них є і діти. Крім житлових будинків, постраждали також профтехучилище, дитячі садочки та ліцей. На місцях вже працює поліція, ДСНС та комунальники. Містяни отримують необхідну допомогу", — зазначив заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев.

Внаслідок ворожого обстрілу по Дніпру пошкоджено 1 школу, 2 дитячі садочки, 1 музичну школу, 1 професійно-технічний заклад та його гуртожиток. На щастя, ніхто не постраждав.

Напередодні у місті внаслідок російських ударів постраждало підприємство з виробництва олії. Було розлито щонайменше 300 тонн олії у центрі Дніпра.