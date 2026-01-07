Увечері 6 січня Дніпро зазнав чергової шахедної атаки окупантів. Унаслідок удару пошкоджені 15 багатоповерхівок, вибиті сотні вікон та вщент згоріли близько 10 автівок. За завданням мера Бориса Філатова у місті оперативно ліквідовують наслідки ворожої атаки, наголошують у Дніпровській міській раді.

Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті

"Дніпро вкотре зазнав масованої атаки. Зараз маємо 4 основні постраждалі локації. Усі вони у Шевченківському районі. Через ворожу атаку постраждало 7 людей. Серед них є і діти. Крім житлових будинків, постраждали також профтехучилище, дитячі садочки та ліцей. На місцях вже працює поліція, ДСНС та комунальники. Містяни отримують необхідну допомогу. Біля постраждалих будинків працюють намети патрульної поліції, щоб містяни могли подати заявки про пошкоджене майно. Також є штаби ліквідації наслідків — від Дніпровської міської ради. Місто нікого не залишить наодинці з бідою", — зазначив заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев.

Внаслідок ворожого обстрілу по Дніпру пошкоджено 1 школу, 2 дитячі садочки, 1 музичну школу, 1 професійно-технічний заклад та його гуртожиток. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 7 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпру. За попередніми даними, противник застосував щонайменше 30 ударних дронів типу Shahed. Місто перебувало під безперервною атакою близько години.