logo_ukra

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті
commentss НОВИНИ Всі новини

Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті

Удари по Дніпру: росіяни били шахедами по будинках та закладах освіти

7 січня 2026, 10:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Увечері 6 січня Дніпро зазнав чергової шахедної атаки окупантів. Унаслідок удару пошкоджені 15 багатоповерхівок, вибиті сотні вікон та вщент згоріли близько 10 автівок. За завданням мера Бориса Філатова у місті оперативно ліквідовують наслідки ворожої атаки, наголошують у Дніпровській міській раді.

Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті

Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті

"Дніпро вкотре зазнав масованої атаки. Зараз маємо 4 основні постраждалі локації. Усі вони у Шевченківському районі. Через ворожу атаку постраждало 7 людей. Серед них є і діти. Крім житлових будинків, постраждали також профтехучилище, дитячі садочки та ліцей. На місцях вже працює поліція, ДСНС та комунальники. Містяни отримують необхідну допомогу. Біля постраждалих будинків працюють намети патрульної поліції, щоб містяни могли подати заявки про пошкоджене майно. Також є штаби ліквідації наслідків — від Дніпровської міської ради. Місто нікого не залишить наодинці з бідою", — зазначив заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев.

Внаслідок ворожого обстрілу по Дніпру пошкоджено 1 школу, 2 дитячі садочки, 1 музичну школу, 1 професійно-технічний заклад та його гуртожиток. На щастя, ніхто не постраждав.

                                                                                                          

Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2
Масований удар по Дніпру: що зараз робиться у місті - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 7 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпру. За попередніми даними, противник застосував щонайменше 30 ударних дронів типу Shahed. Місто перебувало під безперервною атакою близько години.                                                                                                                     



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини