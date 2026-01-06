У Дніпрі на місці чергового російського удару, що понівечив цивільний завод з виробництва олії, триває ліквідація наслідків. Упродовж перших годин на дороги висипали майже 200 тонн піску — аби уникнути екологічного лиха з потраплянням олії у річку. На ділянці також продовжують працювати комунальники та важка спецтехніка. Про це повідомив учора мер Дніпра Борис Філатов.

Удар по «Олейні» у Дніпрі: у місті роблять усе, щоб олія не потрапила у річку

Так, упродовж найближчих днів проїзд Січеславською набережною буде обмежений для всього транспорту.

Зараз же стало відомо, що комунальники за ніч висипали 174 тонни піску: заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев виданню "Наше місто" розповів про ліквідацію наслідків вчорашньої ворожої атаки.

Заступник міського голови повідомив, що для ліквідації наслідків ворожого удару застосували просту, але ефективну технологію – адсорбцію олії піском. Упродовж ночі комунальники висипали 174 тонни піску, щоб олія ввібралася, після чого суміш прибрали.

Головним завданням було не допустити потрапляння олії до зливової мережі й далі – у Дніпро. Завдяки брустверам ливневі стоки вдалося відокремити, екологічного забруднення не допущено. Забруднений пісок вивезли для подальшої утилізації.

Після тестових заїздів спільно з патрульною поліцією рух на центральній магістралі повністю відновили. Проїзд зараз безпечний як для приватного, так і для громадського транспорту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що удар Росії по заводу американської компанії Bunge у Дніпрі не був випадковим. Він продемонстрував геополітичну неспроможність Москви. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Російський удар по заводу американської компанії Bunge у Дніпрі не був випадковим, бо атаки росіян на американський бізнес в Україні починають носити системний характер", — написав він у соцмережі.