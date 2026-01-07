Сегодня утром в Днепре почти со всех уголков города виден сильный пожар в районе коксохимического завода. Над заводом поднимается черный столб дыма, жители обеспокоены, что это мог быть снова удар по городу, как минувшей ночью. Тем более что в районе объявлена воздушная тревога.

В Днепре горит завод: что известно

Городской голова Борис Филатов прокомментировал возгорание в городе и подчеркнул, что на этот раз пожар произошел не из-за обстрелов.

"Пожар в районе коксохима, который наблюдает город, не (!) является следствием вражеских атак. На участке горят остатки коксохимического производства. В ближайшее время все погасят", – сообщил мэр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 6 января Днепр подвергся очередной шахедной атаке оккупантов. В результате удара повреждены 15 многоэтажек, выбиты сотни окон и полностью сгорели около 10 автомобилей. По заданию мэра Бориса Филатова в городе оперативно ликвидируют последствия вражеской атаки, отмечают в Днепровском городском совете.

"Днепр в очередной раз подвергся массированной атаке. Сейчас есть 4 основных пострадавших локации. Все они в Шевченковском районе. Из-за вражеской атаки пострадали 7 человек. Среди них есть и дети. Кроме жилых домов, пострадали также профтехучилище, детские садики и лицей. На местах уже работает полиция, ГСЧС и коммунальщики. Горожане получают необходимую помощь", — отметил заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

В результате вражеского обстрела по Днепру повреждены 1 школа, 2 детских сада, 1 музыкальная школа, 1 профессионально-техническое учреждение и его общежитие. К счастью, никто не пострадал.

Накануне в городе в результате российских ударов пострадало предприятие по производству растительного масла. Было разлито не менее 300 тонн растительного масла в центре Днепра.