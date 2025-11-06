У Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Загалом, внаслідок нічної російської атаки на місто постраждали 8 людей — 5 із них надзвичайники врятували з-під руїн. Про це повідомляє ДСНС України.

Трагедія на Дніпропетровщини: під завалами будинку знайшли загиблого

Серед уламків будинку знайшли й переляканого котика — його обережно дістали та повернули господарям.

Ворожий удар зруйнував квартири з 1 по 4 поверх, горів дах. Понівечені кілька автомобілів.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали 37 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ввечері ворог масовано атакував Кам'янське Дніпропетровської області десятками безпілотників. Постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію т.в.о. начальника ДніпрОВА Владислава Гайваненка.

Також як повідомило керівництво "Укрзалізниці", росіяни також атакували станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині. Без постраждалих. Проте потяги в регіоні через наслідки обстрілу рухаються зі значними затримками.

Крім того, сьогодні окупанти знову атакували Дніпропетровщину. Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Про це повідомили в Міненерго.

Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.