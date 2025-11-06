В Каменском на Днепропетровщине спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело мужчины. В общей сложности, в результате ночной российской атаки на город пострадали 8 человек — 5 из них чрезвычайники спасли из-под руин. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Трагедия в Днепропетровской области: под завалами дома нашли погибшего

Среди обломков дома нашли и испуганного котика – его осторожно достали и вернули хозяевам.

Вражеский удар разрушил квартиры с 1 по 4 этаж, горела крыша. Изувечены несколько автомобилей.

Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работало 37 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера вечером враг массированно атаковал Каменское Днепропетровской области десятками беспилотников. Пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены авто. Изуродованная инфраструктура, транспортное предприятие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию и.о. начальника ДнепрОВА Владислава Гайваненко.

Также, как сообщило руководство "Укрзализныци", россияне также атаковали станцию "Запорожье-Каменское" на Днепропетровщине. Без пострадавших. Однако поезда в регионе из-за последствий обстрела движутся со значительными задержками.

Кроме того, сегодня оккупанты снова атаковали Днепропетровщину. В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков. Об этом сообщили в Минэнерго.

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.