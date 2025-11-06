Ворог масовано атакував Кам'янське Дніпропетровської області десятками безпілотників. Постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію т.в.о. начальника ДніпрОВА Владислава Гайваненка.

Масований удар по Дніпропетровщині: люди опинилися під завалами

За даними ДСНС, урезультаті російського удару виникло кілька пожеж. На одній з локацій частково зруйновані дах та перекриття одного з під’їздів чотириповерхового житлового будинку.

З-під завалів вдалося врятувати 5 людей.

На місці події працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За даними місцевих ЗМІ, у Камʼянському після удару РФ триває пошукова операція — рятувальники розшукують ще одну людину під завалами.

Також як повідомило керівництво "Укрзалізниці", росіяни також атакували станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині.

Без постраждалих. Проте потяги в регіоні через наслідки обстрілу рухаються зі значними затримками.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за 4 листопада окупанти завдали ворожих ударів КАБами, важкою артилерією, БпЛА та FPV-дронами по прифронтових населених пунктах. Під вогнем перебували Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський район. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію поліції Дніпропетровської області.

Внаслідок ворожого обстрілу КАБами по центру селища Покровське Синельниківського району загинули дві людини – поліцейський ГУНП в Луганській області та цивільний чоловік. Постраждали четверо людей.