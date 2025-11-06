Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Про це повідомили в Міненерго.

На Дніпропетровщині окупанти вгатили по шахтах: під землею застрягли 2595 гірників

Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

"Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла - залишити українців без світла і тепла взимку", — зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ввечері ворог масовано атакував Кам'янське Дніпропетровської області десятками безпілотників. Постраждали 8 людей, одна людина загинула під завалами. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію т.в.о. начальника ДніпрОВА Владислава Гайваненка.

За даними ДСНС, у результаті російського удару виникло кілька пожеж. На одній з локацій частково зруйновані дах та перекриття одного з під’їздів чотириповерхового житлового будинку. З-під завалів вдалося врятувати 5 людей. На місці події працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Також як повідомило керівництво "Укрзалізниці", росіяни також атакували станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині. Без постраждалих. Проте потяги в регіоні через наслідки обстрілу рухаються зі значними затримками.