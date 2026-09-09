Сильні руйнування у великому обласному центрі: що відомо про удар росіян

У ніч проти 9 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару спалахнули пожежі на складі з будівельними матеріалами та у приватному будинку. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Удар по Дніпропетровській області. Фото: Телеграм Олександр Ганжа

Чиновник зазначив, що внаслідок удару виникло кілька пожеж. Горять склад з будівельними матеріалами та приватна садиба.

За його словами, рятувальники витягли з підвалу пошкодженого ударом будинку трьох людей.

До лікарні госпіталізовано двох осіб – 51-річного чоловіка та 52-річну жінку. 15-річний хлопець, який перебував у будинку, не потребує госпіталізації, заявив Ганжа.

"У місті пошкоджено понад 10 приватних будинків та як мінімум один багатоповерховий будинок", — підсумував глава ОВА.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів під час чергової ворожої повітряної атаки. За попередньою інформацією, на обласний центр із північного напрямку було направлено кілька гібридних ракет-дронів типу "Бандероль". Місцеві жителі та очевидці повідомляють, що одразу після вибухів у небі над містом з'явилися густі стовпи диму, проте офіційних коментарів від військової адміністрації чи міської влади поки що не надходило.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Синельниківському районі Дніпропетровської області було запроваджено обов'язкову евакуацію для всіх мешканців сіл Зоряне та Маліївське, що входять до складу Слов'янської сільської громади. Відповідне рішення ухвалила місцева влада через загострення ситуації безпеки. Як повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, на виїзд із небезпечної зони місцевому населенню відвели рівно один місяць.



