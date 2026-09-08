В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всех: людей будут вывозить на броневиках

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Недилько Ксения
В Синельниковском районе Днепропетровской области была введена обязательная эвакуация для всех жителей сел Зоряное и Малиевское, входящих в состав Славянской сельской громады. Соответствующее решение приняли местные власти из-за обострения ситуации безопасности. Как сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, на выезд из опасной зоны местному населению отвели ровно один месяц.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Сейчас в этих двух прифронтовых населенных пунктах суммарно проживают 203 человека. К счастью, всех несовершеннолетних вместе с родителями удалось вывезти в более безопасные регионы еще в прошлом году, и теперь речь идет об эвакуации взрослого населения.
Процесс перемещения граждан будет проходить по четкому алгоритму и под контролем профильных служб.
После выезда из опасной зоны людей сразу не оставят на произвол судьбы. Сначала всех эвакуированных будут доставлять в специальные транзитные хабы, где им предоставят первичную гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, чиновники обещают обеспечить бесплатным жильем каждого, кто некуда податься и нуждается в временном расселении.
Учитывая риски для жизни из-за постоянных обстрелов, глава региона призвал людей проявить сознание и оперативно отозваться на призывы спасателей.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что операция по освобождению территории Днепропетровской области от российских войск продолжается, однако говорить о полном возобновлении контроля над регионом пока рано.