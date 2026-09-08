В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всех: людей будут вывозить на броневиках

В Синельниковском районе Днепропетровской области была введена обязательная эвакуация для всех жителей сел Зоряное и Малиевское, входящих в состав Славянской сельской громады. Соответствующее решение приняли местные власти из-за обострения ситуации безопасности. Как сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, на выезд из опасной зоны местному населению отвели ровно один месяц.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сейчас в этих двух прифронтовых населенных пунктах суммарно проживают 203 человека. К счастью, всех несовершеннолетних вместе с родителями удалось вывезти в более безопасные регионы еще в прошлом году, и теперь речь идет об эвакуации взрослого населения.

Процесс перемещения граждан будет проходить по четкому алгоритму и под контролем профильных служб.

"С выездом будут помогать Нацполиция и благотворители, — говорит глава ОВА, объясняя детали логистики. — Маршруты будут определять в зависимости от ситуации безопасности. Для эвакуации будут использовать бронированные автомобили".

После выезда из опасной зоны людей сразу не оставят на произвол судьбы. Сначала всех эвакуированных будут доставлять в специальные транзитные хабы, где им предоставят первичную гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, чиновники обещают обеспечить бесплатным жильем каждого, кто некуда податься и нуждается в временном расселении.

Учитывая риски для жизни из-за постоянных обстрелов, глава региона призвал людей проявить сознание и оперативно отозваться на призывы спасателей.

"Призываю жителей не медлить с эвакуацией, — резюмирует Александр Ганжа. — Берегите себя и соглашайтесь на выезд".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что операция по освобождению территории Днепропетровской области от российских войск продолжается, однако говорить о полном возобновлении контроля над регионом пока рано.